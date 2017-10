Festival der Mooie Dingen vraagt aandacht voor psychische problemen

Vier theaterstukken maken sowieso deel uit van het festival (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Het Festival der Mooie dingen begint, als alles goed gaat, in Assen. Met het festival wil de organisatie op ludieke wijze aandacht vragen voor alle vooroordelen waar mensen met psychische problemen of verslaving tegenaan lopen.

GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord-Nederland, Promens Care en Drentse huisartsen zijn erbij betrokken.



Coördinator Bart van Mulkom werkt in de verslavingszorg, maar is ook theatermaker: "Het Festival der Mooie Dingen gaat, zoals de naam al zegt, over mooie dingen. Die maken het leven aangenamer. We richten ons in het bijzonder op mensen met een psychische kwetsbaarheid, die als gevolg van hun aandoening last hebben van sociale uitsluiting. Dat willen we onder de aandacht brengen, en mooie dingen helpen daarbij."



Theaterstuk 'Verhalen van de Stad'

Het festival moet nog vorm krijgen in de bijeenkomsten die de komende tijd gepland staan, maar een paar aspecten staan al vast. Zo zullen er vier korte theaterstukken zijn waarvan drie monologen. Van Mulkom: "In het theaterstuk zelf spelen op dit moment acteurs, maar die worden nauw bijgestaan door de mensen die ook de input voor de monologen hebben geleverd."



Het is de bedoeling dat het Festival der Mooie Dingen een week, of misschien anderhalve week, gaat duren, aldus de coördinator. "En we willen niet alleen naar Assen, maar het uitrollen naar andere plaatsen in Drenthe. De groep met problemen is fors. Het is van ongeveer 5000 mensen in Drenthe bekend dat ze last hebben van de eenzaamheid als gevolg van hun aandoening, maar we vermoeden dat het probleem veel groter is, dat er veel meer zijn."



Kunst, theater, muziek

Hoe het Festival der Mooie Dingen er nou precies uit gaat zien, dat moet nog uitgekristalliseerd worden in de komende bijeenkomsten. "We hebben een basisidee van hoe het er uit zou kunnen zien. Sowieso bevat het een aantal kunstuitingen, dialoog, theater, muziek, exposities. We willen in overleg met de kunstenaars in de stad, de zorginstellingen, de gemeente, en mensen uit de stad erbij betrekken."