Muzieklijst Harry's Blues zondag 15 oktober 2017

Becky Warren is een singer-songwriter en gitariste uit Nashville. In 2003 begon ze met de band The Great Unkonown. In 2005 trouwde ze met een soldaat die ging vechten in Irak. Na terugkomst had hij PTSS, het post traumatic stress syndroom. Na vier jaar huwelijk gingen ze uit elkaar. Over dit proces schreef ze teksten en muziek die ze vervatte in het album War Surplus.Geen vrolijke muziek, wel hele goeie.