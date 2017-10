'Er zijn veel mensen die niets doen, ik spring er gewoon in'

AMSTERDAM/KLAZIENAVEEN - De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen vierde gisteren het 250 jarig bestaan in Amsterdam met de presentatie van een boek.

Eén van de speciale gasten was Bernie Peters uit Klazienaveen. Hij is een van de hoofdpersonen in het boek. In 2013 redde hij samen met Vincent Prins een 4-jarig meisje uit een auto die te water was geraakt in Klazienaveen.De presentatie van het boek was bijzonder voor Peters. "Prinses Beatrix was er ook nog. Het is heel bijzonder dat je uitgenodigd wordt voor een boek waar 12 verhalen in staan en dat dat wordt uitgegeven voor het 250 jarig bestaan van de Maatschappij en jij staat in dat boek als een van de hoofdrolspelers."Peters was met de auto vanuit Musselkanaal op weg naar Klazienaveen toen het gebeurde. "Ik reed met mijn vrouw op het Meester Ovingkanaal. Daar was een opstootje, Er lag een auto in het water. En er stond een vrouw in het water die riep 'help, m'n kind zit er nog in'. Ik ben er toen samen met Vincent in gesprongen. Uiteindelijk wisten we met een life-hammer een autoruit kapot te slaan. Het meisje hebben we eruit gepakt en ik heb moeder en kind samen naar de kant gebracht", aldus Peters."Wat mij verbaast is dat er heel veel mensen zijn die niets doen, helemaal niks", vertelt Peters. "Ik twijfel daar niet over, ik spring er gewoon in. Dat moet gebeuren, dat is je plicht. In mijn belevenis duurde het uren, maar in werkelijkheid waren het een paar minuten.""We hebben nog een heel goed contact met de familie. Die krijgen een extra boek dat ik heb meegenomen. "