Stelling: Drenthe gaat meer toeristen trekken als 'oerprovincie'

ASSEN - Authentiek, stoer, puur en echt. Dat is de provincie Drenthe, volgens Marketing Drenthe.

"Die sleutelwoorden gaan we in campagnes naar voren brengen. We gaan ze in woord en beeld vangen in verhalen, gedachten en anekdotes", vertelt directeur Astrid Crum van Marketing Drenthe. "De uitstraling wordt stoer en oer."Met het nieuwe plan hoopt Marketing Drenthe meer toeristen naar de provincie te trekken. "We willen meer bezoekers, meer overnachtingen en meer inkomsten", vertelt Crum. In 2020 moeten de bestedingen in de Drentse vrijetijdseconomie met 100 miljoen euro zijn gestegen.