Auto in brand op A28, file tussen Meppel en Hoogeveen

Op de A28 staat een auto in brand (foto: Martin van der Veen / RTV Drenthe)

ZUIDWOLDE - Op de A28 in de richting van Zwolle staat een auto in brand ter hoogte van Zuidwolde. Dit zorgt voor een file.

Er staat momenteel vier kilometer file. De vertraging is ongeveer een kwartier, maar dit kan nog oplopen.



De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Hoe de auto in brand kon vliegen is niet bekend.