Aanbesteding Publiek Vervoer is rond

ASSEN/GRONINGEN - Drenthe en Groningen hebben bekendgemaakt wie vanaf 2018 het kleinschalig openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer mag uitvoeren.

Het vervoer is gezamenlijk door alle gemeenten en de twee provincies aanbesteed. Daarvoor is een nieuwe organisatie opgericht met de naam Publiek Vervoer Het gaat om Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, participatievervoer, de Hubtaxi en de ondersteuning van buurtbussen en lokaal vervoer.Connexxion Taxi Services doet het vervoer in Noord- en Midden-Drenthe (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo), De Vier Gewesten verzorgt het vervoer in Zuidwest- en Zuidoost-Drenthe (Hoogeveen, Meppel, Westerveld, De Wolden, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen).