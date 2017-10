'Door voetbal vergeet je de moeilijke situatie waarin je zit'

Voetballende asielzoekers tijdens de Champions Cup Emmen (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Fanatiekelingen langs de zijlijn tijdens de Champions Cup Emmen (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

EMMEN – Ruim honderd asielzoekers uit onze provincie kwamen vandaag samen om te voetballen in de JENS Vesting in Emmen, zo kunnen ze alle ellende even vergeten.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Na een goede warming-up, was de opening van deze speciaal voor asielzoekers georganiseerde Champions Cup Emmen. Alle ze spelers waren dolenthousiast. "Dit is de eerste keer dat ik in dit stadion ben. Ik ben er zo blij om", vertelt Abu Bakarr Dainkeh.



Hij vindt het erg leuk om met medevluchtelingen te voetballen, hen te leren kennen en zo samen een gezellige dag te hebben. Dainkeh hoopt dat het toernooi wellicht elke maand georganiseerd kan worden.



Nederlands voetbal

Mushtaba Khafaji is blij dat dit evenement georganiseerd is: Sporten is goed voor je, zo kun je je moeilijke situatie even vergeten." In zijn thuisland Irak voetbalde hij ook regelmatig, maar niet zo vaak als hier. Tegenwoordig speelt Khafaji bij een voetbalclub in Hoogeveen.



Ook de Syrische Rawan Khaled gaat zich aansluiten bij een Nederlandse voetbalteam. In zijn thuisland speelde hij voor het nationale team onder 17 jaar. Nu hij één jaar in Nederland is, mag hij in Nederland ook bij een club spelen. "Het is mijn droom om ooit voor een grote club te spelen." Om zijn droom te bereiken is hij extra fanatiek tijdens dit toernooi. Ondanks dat ze de eerste wedstrijd gelijk speelden, heeft hij nog steeds hoop om vandaag de beker te winnen.



FC Emmen

Het programma loopt overigens door na het toernooi. Leerlingen van het Carmelcollege Emmen koken samen met een aantal bewoners van de verschillende Drentse asielzoekerscentra een diner voor de sportievelingen. Vanavond kunnen ze ook nog genieten de wedstrijd FC Emmen – Jong PSV.