Grote kledingruil in oude dierentuin Emmen

Een grote kledingruil in Emmen (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma) Linda Meijer en Linda Dijkhuis de organisatoren (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

EMMEN - Een waslijn van tientallen meters met tweedehands kleding hing vandaag kriskras door het oude dierenpark in Emmen.

Geschreven door Josien Feitsma

Het is 'De week van de duurzaamheid' en 'De week van de duurzame mode.' Daarom kon je vanmiddag je oude kleding omruilen voor de kleding van iemand anders.



En dat is nodig volgens de organisatie. "Uit cijfers blijkt dat een kwart van de kleding uit de kledingkast wordt weggegooid, dat is dus niet zo duurzaam. Maar nog eens naar die kleding kijken en bekijken of je iemand anders er blij mee kan maken, is een hele duurzame oplossing," legt Linda Dijkstra, organisator van het project uit.



Succes

Deelnemers in Emmen waren vanmiddag fanatiek. Zo verruilde Alie haar foute kerstbroek voor een mooie merkjurk voor haar dochter. "Wij hopen dat het nog een keertje plaatsvindt, dat er dan nog veel meer mensen meedoen en dat het terrein dan ook groter moet worden."



Vervolg

De organisatoren waren erg tevreden, maar we hopen volgende keer op een hogere opkomst. "Op een vrijdagmiddag is niet handig. Maar dat we dit in het vervolg gaan doen, dat is zeker."