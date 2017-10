Bijzondere rit door het Bargerveen met de Veenland Express

ZWARTEMEER - De Veenland Express voor bezoekers van het Veenland is vandaag in gebruik genomen. Het is een moderne dubbeldeks Veenhuifkar die toegankelijk is voor iedereen.

Het idee achter de moderne huifkar is om mensen een tour door het Bargerveen te geven, ook over minder toegankelijke stukken. Vooral ouderen die een band hebben met het gebied, omdat ze er bijvoorbeeld hebben gewerkt, behoren tot de doelgroep voor het bijzondere vervoersmiddel.



De Veenland Express biedt plaats aan groepen tot 60 personen. Hij is toegankelijk voor rolstoelen en er is ruimte voor een verpleegbed.



De huifkar trekt door het Bargerveen en het Oosterbos-Veenvaart en komt op plekken waar bezoekers normaal niet kunnen komen. Het Bargerveen is een van de weinige plekken in Nederland waar nog levend hoogveen groeit. Hij gaat ook rijden in het Duitse deel van het internationaal Naturpark Veenland.



Staatsbosbeheer verwacht dat de huifkar in het voorjaar open is voor publiek.