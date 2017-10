Groeten uit Grolloo: De Jupiler League slaat nergens meer op

Groeten uit Grollo (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week houdt Derksen zich bezig met de Jupiler League en de voetbalpiramide van de KNVB.

Dat in de Jupiler League beloften teams mogen meedoen is Derksen een doorn in het oog. De ene week komen ze met een jeugdelftal en de andere week met het halve eerste elftal. En dus is het niet vreemd dat de tribunes in de Eerste Divisie leeg zijn. Derksen zelf gaat ook niet naar het stadion en gaat nog liever kijken bij SGO in Grolloo.



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.