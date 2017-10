Wegenbelasting blijft in 2018 gelijk

De provinciale motorrijtuigenbelasting gaat niet omhoog (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - De provinciale motorrijtuigenbelasting gaat niet omhoog volgend jaar. Dat is bekend gemaakt bij de presentatie van de begroting van de provincie Drenthe voor 2018.

Normaal gesproken stijgen de zogeheten provinciale opcenten - een provinciaal deel bovenop de motorrijtuigenbelasting die het Rijk heft - ieder jaar met 1 tot 2 procent. "Dit jaar is dat niet nodig," zegt gedeputeerde Cees Bijl. Verlaging was volgens Bijl niet wenselijk. "Dan bestaat de kans dat het tarief volgend jaar weer omhoog moet. Daarom heeft het mijn voorkeur de opcenten gelijk te houden," aldus Bijl.



De inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting beslaan ongeveer een vijfde deel van het totaal.



Of Drenthe daarmee straks geen koploper meer is in Nederland, hangt af van eventuele verhogingen of verlagingen in andere provincies. In 2016 en 2017 betaalde een bezitter van een motorvoertuig in Drenthe het meeste belasting.



De begroting van de provincie is voor komend jaar op orde. De voorjaarsnota wordt volgens plan uitgevoerd en er is nog 1 miljoen euro over.