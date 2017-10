Edammer mishandelt beveiliger tijdens TT: twintig uur werkstraf

De man werd tijdens de TT nacht opgepakt (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - De rechtbank in Assen heeft een 45-jarige man uit Edam veroordeeld tot een taakstraf van 20 uur. De man sloeg en schopte op 24 juni een beveiliger tijdens de TT in Assen.

De Edammer bezocht het festival samen met zijn 17-jarige dochter. Na een toiletbezoek was hij haar kwijt, maar vond haar terug te midden van een groep mensen.



Het meisje, onderweg naar een taxistandplaats, had overgegeven en voelde zich niet lekker. Enkele EHBO’ers onderzochten haar, terwijl de beveiliging omstanders op afstand hield. De man probeerde zijn dochter te bereiken, maar werd tegengehouden door een beveiliger, zodat de hulpverleners hun werk konden doen. De Edammer begon toen te schoppen en te slaan.



De op het lichaam gerichte klappen werden opgevangen door het veiligheidsvest dat de man droeg. Het schoppen tegen de benen was echter pijnlijk, stelde beveiliger, hoewel hij geen noemenswaardig letsel opliep.



De politie heeft de man later opgepakt. Agenten zeiden dat de man met dubbele tong praatte en behoorlijk beschonken overkwam. Hij schold de politie nog uit voor onder meer ‘kankerhomo’s’ en ‘mietjes’. De Edammer beweerde in de rechtszaal dat hij voor zijn doen niet veel gedronken had. "Slechts vijf of zes biertjes." Ook verklaarde hij dat hij puur uit emotie had gehandeld. "Ik wou naar mijn dochter. Ik dacht niet meer helder na."



De rechter kon begrip opbrengen dat de man zich zorgen maakte over een kind dat hij kwijt was in een vreemde stad en zich kwaad maakte bij het niet mogen benaderen van zijn zieke kind. "Maar u had zich moeten realiseren dat de hulpverleners en de beveiliger het beste met uw kind voor hadden."