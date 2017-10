Steenwijker zwijgt over diefstal auto vanwege ‘claustrofobie’

MEPPEL - Een 21-jarige man uit Steenwijk werd veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en 2 weken voorwaardelijke cel. De rechtbank in Assen achtte hem schuldig aan het witwassen van een in Amsterdam gestolen BMW.

De man werd op 27 juni aangehouden op een parkeerterrein in Meppel. Samen met een maat bevond hij zich in de gestolen BMW.Hij reed, terwijl de ander zat te rommelen bij geparkeerde auto’s. Enkele getuigen zagen dit en alarmeerden de politie. Agenten hielden de twee aan en troffen inbrekerstuig op de achterbank. Ook werd er onderzoek gedaan naar de BMW. Het chassisnummer bleek niet overeen te komen met het kenteken. Het voertuig was bovendien tussen 3 en 9 mei gestolen in Amsterdam.Het duo werd verhoord, maar beiden zwegen als het graf. De man uit Steenwijk diende zich vrijdag bij de rechter te verantwoorden. Hij kwam echter niet opdagen: zijn wel aanwezige advocaat meldde dat hij met pech langs de weg stond.De raadsman gaf verder tekst en uitleg over het zwijgen van zijn cliënt. Hij had last van claustrofobie in de krappe verhoorcel. Daarom had hij niets verteld. Verder was hij slechts met een vriend mee om een auto op te halen. Dat de BMW gestolen bleek, was hem niet bekend. Daarom eiste de advocaat vrijspraak.De rechter stelde dat diefstal van de auto niet hard te maken was vanwege gebrek aan bewijs. Het witwassen van de BMW rekende hij de verdachte echter wel aan. "Meneer reed rond in een gestolen auto. In dat geval heb je de schijn tegen, want dat schreeuwt om een verklaring."