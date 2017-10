OutleTT tikt jaarlijks 1,5 ton af aan binnenstad Assen

ASSEN - De binnenstad van Assen krijgt jaarlijks anderhalve ton van de OutleTT bij het TT Circuit, als de factory outlet in bekende kledingmerken er definitief komt.

Een ton is bedoeld als bijdrage voor voor promotie van het stadscentrum en vijftigduizend euro als sponsorgeld voor evenementen.Dit financiële aanbod is initiatiefnemer Raymond Coronel van de outlet overeengekomen met het college van B en W, zo staat in een brief aan de gemeenteraad.Donderdagavond moet de raad besluiten, of Coronel voldoet aan alle voorwaarden waaronder het fashion outlet centrum gebouwd mag worden. De politiek had daar vorige week nog ernstige bedenkingen over, omdat er te veel onduidelijkheden waren, bijvoorbeeld over de financiële bijdrage van de OutleTT aan de stad. Die substantiële bijdrage is nu nader uitgewerkt in een concreet geldbedrag van anderhalve ton.Ook wordt nog een constructie onderzocht, aldus B en W, waarbij het bezoek vanuit de outlet aan de binnenstad wordt gestimuleerd. Het stadscentrum wordt sowieso gepromoot in de outlet zelf, maar initiatiefnemer Coronel vergoedt ook anderhalf euro van een parkeerkaartje, als de auto na de OutleTT ook richting binnenstad gaat.Volgens het college kan dat, bij het te verwachten aantal bezoekers aan de OutleTT dat ook doorrijdt naar de binnenstad, 50.000 euro opleveren. Want ze gaan ervan uit dat 8 procent van de outlet-klanten ook naar het stadscentrum gaat.Er moeten nog nadere afspraken komen over gezamenlijke citymarketing, en op welke manier de binnenstad en het outletcentrum elkaar kunnen versterken.Of de binnenstad ook geld krijgt van de grondverkoop aan de OutleTT en van de jaarlijkse WOZ, willen B en W nog niet zeggen. "Een uitspraak daarover achten wij nog te prematuur. Want de kosten voor de totale gebiedsontwikkeling van de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) bij het TT Circuit, moeten ook nog gedekt worden, ondermeer via grondopbrengsten", aldus het college. De gemeente wil het gebied bij Assen-Zuid verder ontwikkelen met toeristisch recreatieve voorzieningen, zoals IceWorld Drenthe, TT Plaza en TT World met een hotel en andere attracties.Voor aanpak van de leegstand in de Asser binnenstad is er al een Binnenstadsfonds met drie miljoen euro van de provincie, en twee miljoen van de gemeente.Verder geven B en W in de brief aan de gemeenteraad aan dat de OutleTT zoveel mogelijk CO2-neutraal wordt, dat de kleding die er verkocht wordt onder goede arbeidsomstandigheden wordt geproduceerd, en dat een fabrikant die in de OutleTT een winkel begint verwijderd wordt zodra die zich niet aan de regels houdt. Daarvoor sluit de OutleTT Assen BV gebruiksovereenkomsten met de fabrikanten, die er merkkleding gaan verkopen. Volgens het college voldoet het outletcentrum daarmee aan de randvoorwaarden die de raad heeft gesteld.Het college meldt verder dat de aanwezigheid van een outletcentrum in Assen niet automatisch leidt tot meer leegstand in de binnenstad. Het reageert daarmee op kritiek vanuit Detailhandel Nederland en de binnenstadsvereniging MKB Assen die bang zijn dat de outlet alleen voor nog meer leegstand zal zorgen in de binnenstad.B en W wijzen op de nieuwste cijfers van Locatus. "Die laten voor de drie FOC-locaties een vermindering van de leegstand zien van 2016 naar 2017: Lelystad van 13,6 naar 12,9 procent, Roosendaal van 17,1 naar 11,9 procent en Roermond van 10,2 naar 7,8 procent. Zowel actieve aanpak van de binnenstad als een goede samenwerking tussen FOC en binnensteden zorgen daarvoor."Donderdagavond praat de gemeenteraad van Assen weer over de OutleTT en of het nu wel aan alle randvoorwaarden voldoet.