Ondernemend: Interieur van horecapanden moet een beleving zijn

MEPPEL - Arno Kortekaas uit Havelte houdt zich al jaren bezig met de inrichting van onder andere restaurants. Vaak ziet hij hoe er fouten worden gemaakt. Bijvoorbeeld de plek waar de bar komt te staan. Kortekaas heeft zijn vak gemaakt van het inrichten van panden.

Arno Kortekaas is te gast in Ondernemend op RTV Drenthe, RTV Meppel en de Meppeler Courant. Zijn bedrijf staat in Meppel. Kortekaas heeft klanten als Landal, maar ook kleine snackbars. Ze ontwerpen, maken en bouwen alles zelf. "De grootste fout die wordt gemaakt, is de plek van de bar."Anita Durkstra van LUNA Uitvaartverzorging begon ooit in de gezondheidszorg als verzorgende. Ze maakte uiteindelijk de overstap naar de uitvaartverzorging. Een dankbaar beroep. "Het moet altijd goed zijn, want je hebt maar één kans. Het geeft veel voldoening als het gaat zoals de familie dat wil." Tegenwoordig is een uitvaart meer dan een begrafenis of crematie met daarna een kop koffie met cake. "Er zijn ontzettend veel mogelijkheden."De derde gast is Sijtze Faber. Faber is ondernemer in Nijeveen en sinds kort lid van een denktank in Meppel, de M20. Deze denktank bestaat uit verschillende ondernemers en maakt plannen voor lelijke plekken in Meppel. "Ook als inwoner van Nijeveen heb ik daar voordeel van. We hebben er allemaal profijt van als het goed gaat met Meppel."Ondernemend is te zien op TV Drenthe vanaf 17.30 uur.