Dé Drenste voetbalbattle: Paul Weerman vs Berry Zandink

Paul Weerman en Berry Zandink staan morgenavond tegenover elkaar (foto: RTV Drenthe/Jörn Reuvers)

VOETBAL - De betoninspecteur tegen de sociaal werker. Paul Weerman tegen Berry Zandink, Assen tegen Meppel oftewel Achilles 1894 tegen MSC. Morgenavond staat dé Drentse kraker uit de zondaghoofdklasse A op het programma.

Geschreven door Karin Mulder

Beide ploegen zijn dit seizoen begonnen met een nieuwe trainer. Alle reden voor het programma De Warming Up om te kijken wat de mannen nog meer bezighoudt dan voetbal alleen.



Betoninspecteur Paul Weerman

Paul Weerman, de nieuwe trainer van Achilles, woont in Schoonebeek. Hij is vader van twee jonge dochters. Nog voor z'n tijd als profvoetballer rondde hij de HTS bouwkunde af. Nu verhuurt hij zichzelf als ZZP'er onder meer als betoninspecteur. "Ik werk door het hele land. In combinatie met het trainerschap zijn het vaak lange dagen", verklaart Weerman op een bouwsteiger in Emmen.



Kampioen van de zondagamateurs

De oud-prof van onder meer Emmen en Veendam pakte als trainer, na het faillissement van WKE, de draad weer op bij Achilles 1894. De club waarmee hij, onder leiding van Ron Jans, in het jaar 2000 algeheel kampioen van de zondagamateurs werd. "Dat was echt een hele bijzondere dag met een bizarre wedstrijd. We hadden met rust al wel met 5-0 achter kunnen staan. Pas in de laatste minuut maakte Peter Hoogenberg de 1-0 na een overstapje van mij", zegt Weerman.



Maar volgens hem is de club wel veranderd. "In die tijd was de club met de heren van Ziengs financieel heel aantrekkelijk. Nu is het weer een gewone amateurclub die met eigen jongens het hoogste nastreeft en dat is ook wel weer leuk."



Berry Zandink: een gruwelseizoen voor MSC

Berry Zandink voert dit seizoen de troepen aan bij MSC uit Meppel. De oefenmeester woont met z'n gezin in De Blesse. Hij schreef jaren geleden al historie in Meppel door na honderd jaar met Alcides naar de Hoofdklasse te promoveren. Twee jaar later flikte hij hetzelfde kunstje met Hoogeveen. Met Sneek schopte hij het zelfs tot de Topklasse.



Nu wil hij met MSC graag revanche nemen op het rampzalige seizoen dat de club vorig jaar beleefde. "Een gruwelseizoen; de prestaties bleven achter, halverwege het seizoen hebben ze de trainers moeten ontslaan en daarbij komt het onverwacht overlijden van teammanager Edwin van der Windt en pas op de allerlaatste speeldag speelden ze zich veilig."



Sociaal werker

In het dagelijks leven werkt Zandink bij Hoeve Boschoord. Dat is een inrichting voor mensen met een licht verstandelijke beperking en een complexe gedragsstoornis. "Ik werk hier bij het sociaal-cultureel werk. Dat betekent dat ik activiteiten organiseer voor cliënten en daarnaast veel individueel sport met cliënten die niet groepsgeschikt zijn. Dan moet je denken aan cliënten met een kort lontje of mensen die extreem angstig zijn. Ik denk dat ik als trainer ook een mensen-mens ben. Beide werelden kan ik goed met elkaar combineren."



MSC heeft na zes wedstrijden zeven punten. De Meppelers staan daarmee op de dertiende plaats in de zondaghoofdklasse A. "Ik hoop dat Weerman morgenavond niet een defensie van gewapend beton neer zal zetten", besluit Zandink.



