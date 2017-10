Dit weekend in de Drentse natuur: 14 en 15 oktober

Veel paddenstoelenactiviteiten dit weekend. Op meerdere plekken in onze provincie zijn paddenstoelenexcursies, maar er is nog meer te doen.

In het Assserbos én in de Emmerdennen kun jeterecht voor een paddenstoelenexcursie van het IVN. De excursies zijn in beide gevallen gratis en beginnen om 14.00 uur. De excursie in Assen begint bij het Duurzaamheidscentrum, meer informatie over deze excursie vind je hier . De start in de Emmerdennen is aan de Boslaan in Emmen. Hier vind je meer informatie over deze tocht.Ook in het Dwingelerveld is een paddenstoelenwandeling. Deze wordt georganiseerd door Natuurmonumenten. De wandeling isen begint om 11.00 uur. Het vertrekpunt is het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Meer informatie vind je hier Dit weekend kun je in Emmen en Zuidwolde terecht voor de jaarlijkse fruitpersdag. Tijdens deze dag kun je je eigen fruit tot sap laten persen.zijn er bij 't Leeuweriksveld in Emmen allerlei actitviteiten rondom het persen van fruit. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Hier vind je meer informatie.kun je tussen 10.00 uur en 16.00 uur terecht bij de Hoogstambrigade in Zuidwolde. Meer informatie vind je hier