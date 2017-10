Bloedspoor nekt inbreker na 7 jaar: alsnog veroordeeld

De man nam sieraden en een spaarvarken mee met 180 euro (foto: Pixabay.com)

ODOORN - Voor een gepleegde inbraak in 2010 kreeg een 37-jarige man uit Nieuwegein vandaag drie maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd door de rechtbank in Assen.

De man brak op 27 februari van dat jaar in bij een seniorenwoning bij zorgcentrum De Paasbergen in Odoorn. Hij ging aan de haal met sieraden en een spaarvarken dat gevuld was met 180 euro. In de woning werden bloedsporen aangetroffen. Pas in 2016 kwam het tot een match, omdat de man tot dan toe ontbrak in de systemen.



De politie zocht hem op en de verdachte ontkende in alle toonaarden. "Ik kom nooit in Drenthe, ik weet niet eens waar Odoorn ligt", vertelde hij agenten tijdens de confrontatie.



Gezien het bloedspoor kon de rechter niet om een veroordeling heen.