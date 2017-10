Valthermond krijgt in 't Brughuus les in reanimeren

Ruud Boven van Hartveilig Valthermond (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

VALTHERMOND - Tientallen inwoners van Valthermond worden tijdens een 'reanimatie-event' in het Brughuus geschoold om een AED te kunnen bedienen. Het is volgens de stichting Hartveilig Valthermond de eerste keer dat dit op zo grote schaal in Drenthe gebeurt.

De bestuursleden Ruud Boven en Sandra van Esveld hebben zin in het evenement dat morgen vanaf negen uur plaatsvindt. "We gaan de hele dag mensen opleiden. Ze zijn bezig met AED's en met reanimatiepoppen. Maar er is ook een ambulance waar je in kunt kijken en de brandweer is van de partij. Iedereen is welkom", vertelt Van Esveld.



Hoogtepunt

De reanimatiedag is voor de stichting een hoogtepunt. "In december vorig jaar zijn we als stichting met niets begonnen. En nu hebben we drie AED's in het dorp en ruim zestig burgerhulpverleners. Dat is toch fantastisch", aldus Ruud Boven. Valthermond is daarmee goed op weg om 'hartveilig' te worden. "Eigenlijk zou 5 procent van de bevolking een AED moeten kunnen bedienen."