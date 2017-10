Schaatsclubs zien jeugd verdwijnen door gebrek aan Drentse ijsbaan

GRONINGEN - Al anderhalf jaar zitten de schaatsclubs in Drenthe zonder 'eigen' ijsbaan. En dat is merkbaar bij het ledenaantal, met name onder de jeugd.

Omdat de Drenthe ijsclubs noodgedwongen naar Groningen uitwijken, is de reistijd vooral voor de jeugd te lang, waardoor ze wegblijven.IJsvereniging De Scheuvelloper in Assen heeft het ledenaantal het afgelopen jaar met de helft zien dalen. Van de sectie jeugd is bijna helemaal niets meer over. "We missen straks een hele generatie die niet met schaatsen is opgegroeid, die niet de kans heeft gehad om met schaatsen kennis te maken. We hebben helemaal niets nu en daarmee mis je de slag", zegt Peter Takens van De Scheuvelloper.Ook de vereniging De Hunen uit Zuid-Oost Drenthe is meer dan de helft van het aantal leden kwijt.Plannen voor een nieuwe ijsbaan zijn er wel. Hoogeveen heeft de subsidie van de provincie Drenthe gekregen , maar wanneer de eerste schop de grond in gaat is niet duidelijk. Peter Takens vindt het allemaal veel te lang duren. "In Hoogeveen is het ijzig stil, in Assen zijn de plannen even in de ijskast gezet. Op deze manier blijven wij wachten en naar Groningen rijden."Ook is er sprake van de bouw van een kunstijsbaan in Assen op het TT-terrein. "Twee ijsbanen is juist niet de bedoeling", zegt Bart Jonkers van de KNSB. "Dan heb je op twee plekken een kleine populatie schaatsers. Dat is niet goed voor de jeugd en voor de talentontwikkeling."Een nieuwe generatie schaatsers lijkt verloren. Dat zit ook Bart Jonkers van de KNSB niet lekker. "Net als een zwembad hoort een provincie een ijsbaan te hebben. Dat geldt voor Drenthe absoluut. Er zijn heel veel schaatsliefhebbers in Drenthe. Bovendien is er ook heel veel talent."