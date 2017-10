'Hier gebeuren meer mooie dingen dan we in de Randstad weten'

EEN - Samenwerkingsschool De Schans in Een heeft zich landelijk in de kijker gespeeld. "Heel veel anderen kunnen hier hun voordeel mee doen", zegt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad, de belangenorganisatie van alle lagere scholen in Nederland.

Den Besten bracht vanmiddag een bezoek aan de basisschool. Een jaar geleden werd de school geopend. Christelijke basisschool De Regenboog en openbare basisschool De Lindehof vormen sindsdien samen samenwerkingsschool De Schans.



Het concept van een fusie tussen een christelijke en een openbare school blijkt landelijk gezien tamelijk uniek. "Dit zie je niet vaak", aldus de voorzitter van de PO-Raad. Tijdens een bijeenkomst in de multifunctionele accommodatie, die in hetzelfde gebouw zit als de school, wordt het hele verhaal ronde de fusie uit de doeken gedaan.



"Het begon met een aantal ouders die samen met Dorpsbelang het onderwijs in Een zeker wilden stellen voor de toekomst", vertelt wethouder Alex Wekema. De afgelopen jaren daalde het aantal basisschoolleerlingen in de gemeente Noordenveld van 2600 naar 2000 door krimp van de bevolking.



Op de openbare school was een gezamenlijke groep 6, 7 en 8 met veertien kinderen. De scholen dreigden daarom te sluiten. Nu ze gefuseerd zijn, bestaat groep 7/8 uit 31 leerlingen. "We hebben nu veel meer vriendjes", zeggen de leerlingen in het gesprek.



In Een is niet gekozen voor de oplossing om twee scholen onder een dak onder te brengen, maar alles is samengevoegd. Het enige verschil is dat leerlingen die dat willen twee keer per week les krijgen uit de Bijbel, terwijl anderen een niet godsdienstige les volgen over hetzelfde thema.



"Hier in het Noorden gebeuren veel meer mooie dingen dan we in de Randstad door hebben", zegt voorzitter Den Besten van de PO-Raad. "Juist dat dit initiatief niet door de gemeente is opgelegd, maar vanuit de bevolking komt, maakt het zo succesvol."