'Een selfie met de koning is er niet van gekomen'

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vanmiddag op Paleis Noordeinde geluncht met zogenoemde uitblinkers, bekende en minder bekende Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie.

De 27 genodigden hebben onlangs een prijs of andere onderscheiding gekregen voor hun prestaties in uiteenlopende sectoren, zoals kunst en cultuur, media en journalistiek, wetenschap, zorg, sport en bedrijfsleven. Het koningspaar wil met de lunch waardering uitspreken voor deze mensen."Het was heel bijzonder", zegt Yvonne Rengelink uit Assen. Zij was een van de uitblinkers. Rengelink is de eigenaresse van Bed and Breakfast Logement No5 in Assen dat in mei werd uitgeroepen tot Beste Bed and Breakfast van Nederland 2017 . "Ik zit nu, in de auto op de terugweg naar Assen, nog na te genieten."De Assense vond het fantastisch om te gast te zijn op Paleis Noordeinde. "Heel bijzonder om daar eens rond te kijken. De auto konden we eerste rang voor het bordes parkeren en we werden met alle egards ontvangen. Voor de deur stonden mensen van de Koninklijke Marechaussee en in de hal werden we opgewacht door lakeien."Koning Willem-Alexander en koningin Máxima praatten met hun gasten over de dingen waarin zij uitblinken; het werk dat ze doen en de prijzen die er ermee hebben gewonnen. Rengelink: "Het was een heel leuk gesprek. Een selfie met de koning? Nee, dat is er niet van gekomen. Ik heb wel een tijd naast hem aan tafel gezeten. Als aandenken hebben we een groepsfoto gekregen."Andere, landelijk bekende gasten aan tafel waren onder andere documentairemaker Frans Bromet, zanger Lee Towers, presentatrice Eva Jinek, politiewoordvoerder Ellie Lust en schaatser Koen Verbij.