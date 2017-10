Bezwaren tegen nieuw luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde

EELDE - In de nieuwe vergunning voor Groningen Aiport Eelde moet meer aandacht zijn voor de effecten van het vliegveld op de omgeving en voor omwonenden.

Dat schrijven de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE), Natuur en Milieufederatie Drenthe en de gemeente Haren in hun zienswijzen die zij indienden tegen de nieuwe vergunning, het zogenaamde luchthavenbesluit. De partijen vinden dat de nadruk nu te veel ligt op de economische belangen.Voordat er een definitief besluit is, wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de nieuwe plannen op de omgeving. De gemeente Haren wil dat bij het onderzoek de belangen van haar inwoners, de natuur en de luchtkwaliteit wordt meegenomen. De eerste helft van volgend jaar worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt.Groningen Airport Eelde heeft een nieuwe vergunning nodig, omdat de Luchtvaartwet een aantal jaren geleden is veranderd. Het vliegveld heeft inmiddels ook een nieuwe toekomstvisie en vraagt daarom om een aantal aanpassingen.In het luchthavenbesluit is het gebruik van de luchthaven door het vliegverkeer wettelijk vastgelegd. Zo wil het vliegveld dagelijks een half uur eerder open, vanaf 6.00 uur. En staat er in het plan dat de luchthaven tien keer per jaar tot middernacht opengaat. Bijvoorbeeld als er belangrijke Europese sportwedstrijden zijn of bij de TT.VOLE schrijft in de zienswijze dat aangetoond moet worden wat de nut en noodzaak is van de ruimere openingstijden. Ook wil ze dat onderzocht wordt welk effect dit heeft op de nachtrust van omwonenden.Behalve ruimere openingstijden wil Groningen Airport Eelde ook meer mogelijkheden voor het toelaten van groter lesverkeer en vraagt Eelde toestemming om met drones te vliegen. Ook hier moet volgens gemeente Haren rekening gehouden worden met de belangen van de omgeving. VOLE en Milieufederatie Drenthe zeggen over dit punt dat er in het onderzoek ook gekeken moet worden naar hoe geluidshinder kan worden ingeperkt.