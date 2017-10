Meepraten in Cassata: Drenthe moet niet blind vertrouwen op beloftes in regeerakkoord

ASSEN - Drenthe moet niet blind vertrouwen op beloftes in regeerakkoord.

Daarover kunt u morgen meepraten in het radioprogramma Cassata bij RTV Drenthe.De provincie Drenthe reageerde dinsdag positief op het gepresenteerde regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Maar juicht Drenthe niet te vroeg? In Cassata zijn morgenmiddag te gast de gedeputeerden Henk Brink, Henk Jumelet en Tjisse Stelpstra.Defensie krijgt er volgens het regeerakkoord 1,5 miljard bij en daar hebben ook de kazernes in Assen en Havelte baat bij. De regionale gevangenissen worden verder zoveel mogelijk ontzien als justitie toch cellen wil sluiten, de rechtbank Assen blijft overeind, er komt meer geld voor het veiliger maken van provinciale wegen, en er gaan extra treinen rijden op de trajecten naar de noordelijke regio.Ook is Drenthe blij met de aandacht die de landbouw krijgt en met de terugkeer van een landbouwminister. Ook krijgt de noordelijke regio een rol bij de energietransitie naar duurzame energie. Allemaal zaken waar Drenthe bij gebaat is volgens het provinciaal bestuur.Maar, zo waarschuwt burgemeester Rikus Jager van Westerveld, ook voorzitter van de Vereniging Drentse Gemeenten, "je moet waakzaam blijven en niet achterover leunen." Jager wijst erop, dat in het regeerakkoord wel beloftes worden gedaan, maar dat die niet 'spijkerhard zijn'. "De gevangenissen buiten de Randstad 'zoveel mogelijk ontzien', daar zit altijd weer een ontsnapping in. Er staat niet keihard 'we ontzien de gevangenissen in de regio."Al veel vaker deed het kabinet beloftes, die later toch weer gebroken werden, en waar Drenthe uiteindelijk flink voor op de barricade moest.Zo was in politiek Den Haag ooit afgesproken dat bij het schrappen van rijksbanen de regio's ontzien zouden worden waar de werkgelegenheid al dun is. Toch is Drenthe honderden banen kwijtgeraakt bij rijksdiensten. Sluiting van de kazerne in Assen, de gevangenissen in Veenhuizen, en de Asser rechtbank konden op het nippertje voorkomen worden.Kortom, hoe goed het regeerakkoord ook in eerste instanties lijkt voor Drenthe, de stelling in Cassata luidt:Reageren kan via Facebook van RTV Drenthe of via twitter @rtvdrenthe