Liveblog: Cas Peters schiet Emmen naar nieuwe voorsprong

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond de 9e wedstrijd van het seizoen en de nummer 5 in de Jupiler League doet dat thuis tegen Jong PSV, de nummer 15 in de stand.

De grieperige Dick Lukkien hoopt met zijn elftal de ongeslagen status te behouden. Inmiddels heeft Emmen al acht competitieduels op rij niet verloren.FC Emmen start vanavond met dezelfde elf spelers die vorige week begonnen tegen Cambuur en met 2-0 wisten te winnen. Mario Bilate is voor het eerst sinds de eerste wedstrijd van het seizoen weer inzetbaar. De spits kan volgens Lukkien ongeveer een half uur spelen.FC Emmen - Jong PSV is live te volgen op Radio Drenthe en ook via de onderstaande liveblog: