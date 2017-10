Twee attracties op kermis Zuidlaren blijven voorlopig dicht

Attractie Tornado mag nog niet open. Het veiligheidscertificaat is verlopen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) De openingsact van de kermis in Zuidlaren (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) De kermis (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Ook attractie Niagara mag nog niet open (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ZUIDLAREN - Twee kermisattracties in Zuidlaren gaan vanavond niet open voor publiek. De attracties missen de vereiste veiligheidscertificaten.

"Wellicht is er helemaal niets aan de hand, maar met veiligheid kun je niet marchanderen", zegt burgemeester Marcel Thijsen. De opening van de Kermis luidt de feestweek rond de Zuidlaardermarkt in.



Geen certificaten

De kermis werd rond acht uur vanavond feestelijk geopend. Tientallen kinderen dromden samen onder een net met ballonnen. Burgemeester Marcel Thijsen opende het net waarna het jonge publiek probeerde er een te bemachtigen. In de ballonnen zaten muntjes voor de attracties op de kermis.



Bij de controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) eerder vandaag bleek dat bij twee kermisattracties de vereiste certificaten ontbraken. Het gaat om de Tornado en Niagara. De veiligheidscertificaten van deze attracties waren verlopen.



Spoed

De NVWA probeert nu beide attracties morgen met spoed te herkeuren, zodat deze attracties na verlenging van het certificaat toch nog open kunnen.