ACV op bezoek bij grote concurrent vorig seizoen

ACV gaat morgen op bezoek bij DOVO (foto: ACV)

VOETBAL - In de derde divisie gaat het Asser ACV morgen op jacht naar de eerste punten in een uitwedstrijd dit seizoen. Tegenstander is DOVO, de grote concurrent vorig seizoen in de strijd om de titel in de hoofdklasse.





Vorig seizoen werd het in Veenendaal 2-2 en de return in Assen werd gewonnen door de thuisclub door een treffer van Saber Hendriks.



DOVO - ACV begint om 14.30 uur.



Hieronder het complete programma in de 3e divisie morgen:



14.30 uur

VVOG - ONS Sneek

DOVO - ACV

Spijkenisse - DVS'33 Ermelo

Capelle - Magreb'90

Scheveningen - Spakenburg

Jong Volendam - Jong Almere City



15.00 uur

Quick Boys - Harkemase Boys

Jong Groningen - ODIN'59



16.00 uur

