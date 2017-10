Winnend FC Emmen nestelt zich in top van de Jupiler League

VOETBAL - FC Emmen boekte in eigen stadion tegen Jong PSV de derde zege van dit seizoen: 3-1. Daarmee bleef de ploeg van trainer Dick Lukkien ook na negen duels ongeslagen en klimt het naar de vierde plek in de Jupiler League.

Omran Haydary groeide uit tot de man of the match. De 19-jarige aanvaller was bij alle goals betrokken en scoorde zelf voor de derde keer op rij, kort voordat hij werd vervangen.FC Emmen was in de eerste helft uiterst effectief. Alexander Bannink brak de ban in de 11e minuut door een fraaie voorzet van Youri Loen hoog achter PSV-doelman Yanick van Osch te schieten. Loen kreeg de bal aangespeeld door Omran Haydary. Haydary stond ook aan de basis van de tweede Emmen-goal, die werd gescoord door Cas Peters. Daarvoor had Jong PSV al de 1-1 gemaakt. Dat was overigens ook een fraaie treffer want na een artistiek hakballetje van Matthias Verreth schoot Sam Lammers de bal langs Dennis Telgenkamp.Omran Haydary was twaalf minuten na rust dichtbij zijn derde treffer in drie wedstrijden, maar zijn inzet (een rebound na een poging van Peters) werd gestuit door Van Osch. Kort daarna dook Peters op voor Van Osch en weer redde de doelman. De derde kans na rust was voor Bannink, die de voorzet van Loen net langs de verkeerde kant van de paal gleed. Een kwartier voor tijd schoot Haydary FC Emmen dan toch in veilige haven. De snelle spits deed dat met een fraai stiftje uit een counter.