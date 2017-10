Jan Dekker zeker van WK darts

DARTS - Jan Dekker heeft zich vanavond in het Duitse Göttingen geplaatst voor het WK darts, dat 14 december van start gaat in het Engelse Londen.

Dekker naar finale World Series

Door de 6-0 overwinning van de Emmenaar op landgenoot Christian Kist in de 12e wedstrijd van de Euopean Tour kan Dekker op de PDC-ranking niet meer worden achterhaald.Eerder deze week plaatste 'Double Dekker' zich ook al voor de finale van de World Series in Glasgow begin november.Het is de tweede keer dat Dekker zich mag melden in Alexandra Palace. Ook in 2015 stond de Drent op het WK van de PDC. Toen werd hij al in de eerste ronde uitgeschakeld tegen tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis.Begin december zal de loting verricht worden, maar zeker is al dat Dekker in de eerste zal stuiten op een darter uit de geplaatste top 32 van de wereld.