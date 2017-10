Ben Moussa: Ik ga niet zeggen dat we voor de titel gaan

VOETBAL - FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp zei het donderdag al en die woorden werden vrijdag, na de gewonnen wedstrijd tegen Jong PSV nogmaals uitgesproken door Hilal Ben Moussa, Cas Peters en Alexander Bannink. "Het kan een mooi seizoen worden", aldus het kwartet. Maar hoe mooi kan het worden?

FC Emmen nestelt zich in de top van de Jupiler League

"Ik ga niet uitspreken dat we voor het kampioenschap gaan. Daarvoor is het ook nog veel te vroeg. Natuurlijk hebben we ambitie. Dat is om zo hoog mogelijk te spelen en voor ons is dat de eredivisie, maar ik ga niet zeggen dat we kampioen worden. Wij genieten nu even twee dagen van de zege en vanaf maandag richten we onze blik gewoon weer op het duel van vrijdag. We leven van week tot week", aldus Hilal Ben Moussa.De zege op Jong PSV was meer dan verdiend. Met name op basis van de tweede helft, waarin Emmen nog genadig bleek voor de ploeg uit Eindhoven. In de eerste helft was er meer evenwicht, maar bleek FC Emmen uiterst effectief in de afronding. "Klopt", aldus Cas Peters. "We weten dat we altijd wel onze kansen krijgen, maar wat ons tot een paar weken geleden niet gemakkelijk afging lukt nu wel: scoren. Of het lek nu boven is? Ja misschien wel. We spelen niet alleen goed, we maken nu ook de kansen af."Peters scoorde net als vorige week en bracht zijn seizoenstotaal op drie, waarmee hij nu topschutter is van FC Emmen. Ook Alexander Bannink vond het net voor de tweede keer in korte tijd. Bij beide treffers stond Omran Haydary aan de basis. Bij de eerste gaf hij de pass op Youri Loen die een perfecte voorzet gaf op Bannink en bij de 2-1 van Peters was de jonge aanvaller de aangever. Peters en Bannink lijken sinds de entree van Haydary meer en meer in hun element te komen. "Dat zou heel goed kunnen", laat Peters weten. "Het is een ventje die continu gaat en veel diepgang en snelheid heeft. Door zijn spel komen er ruimtes voor Alexander en mij."De topschutter van FC Emmen roemt ook de volwassenheid van het elftal. "Tot twee, drie weken geleden hadden we altijd nog een fase waarin we wat verslapten. Dat is nu al twee wedstrijden niet het geval. We spelen heel compact en dat is misschien wat saai voor het publiek, maar wel effectief. Bovendien kregen we in die fase nog voldoende kansen om meer goals te maken."Alexander Bannink wilde, net als zijn teamgenoten, niet te ver vooruit kijken. "Dat we het goed doen tegen Fortuna Sittard, NEC, Go Ahead Eagles en De Graafschap is mooi, maar we moeten het ook laten zien tegen ploegen als FC Oss en FC Den Bosch. Ik stel dan ook voor dat we in de winterstop verder praten."(Alexander Bannink)