Jubileum van jeugdsoos in teken van bijzonder bezoek aan Auschwitz

De jongeren van jeugdsoos Broekzzz (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting) De jongeren zijn onder de indruk van de verhalen over Auschwitz (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

BALINGE - Doodstil luisteren de 29 jongeren in het dorpshuis van Balinge naar een vrouw die een verhaal vertelt over haar emotionele bezoek aan Auschwitz. Met volle overgave vertelt ze haar indrukken, en van die indrukken zijn de jongeren erg onder de indruk.

Dit is de laatste avond dat het hele gezelschap bij elkaar komt voordat ze over een kleine twee weken naar Polen vertrekken. Een bijzonder initiatief.



Jeugdsoos Broekzzz vijftien jaar

De reis is er niet zomaar. "De jeugdsoos bestaat vijftien jaar", vertelt een van de kartrekkers uit de Broekstreek Jan Woering. Om dat te vieren kon de jeugd kiezen uit drie reisjes: Barcelona, Londen en Auschwitz. Barcelona bleek te duur en massaal werd er gekozen voor Polen, vertelt Woering.



Eigen initiatief

Met trots vertelt Woering dat de jeugd zelf kwam met het idee om naar Polen te gaan. "Ze willen weten wat zich daar heeft afgespeeld." In aanloop naar het bijzonder bezoek kregen de tieners informatie over het kamp, de Holocaust en de gruwelen die zich toen afspeelden. Dat daarvoor interesse is bij de jeugd bleek ook gisteravond in het dorpshuis in Balinge. Iedereen luisterde geconcentreerd en doodstil naar de verhalen. "Ik heb niemand met een telefoon gezien. Ze hadden de aandacht er allemaal bij", zegt Jan Woering.



Dat het vanuit de jeugd zelf komt, blijkt des te meer uit de inzet die nodig was om de reis te realiseren. Naast de nodige sponsoring, zijn de jongeren zelf op pad gegaan om geld in te zamelen, zo werd er een wc-rolactie gehouden en is er droge worst verkocht om voldoende geld voor een reis naar Polen bij elkaar te krijgen.



Spannend

Wel vinden de jongeren het hartstikke spannend om heen te gaan. "Hoe is het is om met eigen ogen te zien en niet alleen op de foto's?", zegt een meisje. "Dat het echt is." Ze speculeert druk met haar vriendin over hoe het zou zijn. Ook de vliegreis heen is onderwerp van gesprek; van de 29 jongeren heeft een groot deel nog nooit gevlogen.



Tijdens de reis wordt overigens niet alleen Auschwitz bezocht, maar ook andere plaatsen in de buurt die een rol hebben gespeeld tijdens de Holocaust.



De groep uit Mantinge, Balinge, Garminge, Witteveen en Nieuw-Balinge vertrekt donderdag 26 oktober.