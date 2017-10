Dode vrouw en kind gevonden in woning Haren, man opgepakt

Het politieonderzoek bij de woning in Haren (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter) Het Jufferpad is afgesloten (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

HAREN - In een woning aan het Jufferpad in Haren zijn vanochtend een overleden vrouw en kind gevonden, zo meldt de politie.

In het huis is een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de twee.



De straat is afgezet en de politie is bezig met onderzoek. Rond 9.00 uur vanochtend kregen de hulpdiensten een melding dat er in de woning een "ernstig incident" had plaatsgevonden.



Politieagenten vonden in de woning de vrouw en het kind, beiden waren al overleden. In de woning werd een man aangehouden. De verdachte is naar het politiebureau gebracht. Wat zijn relatie is tot de slachtoffers is nog niet bekend.



Politieonderzoek

Politiewoordvoerder Sylvia Sanders: "We zijn nu vooral druk bezig met te onderzoek wat er precies is gebeurd en het vaststellen van de identiteit van de slachtoffers en wat de onderlinge relatie is."



Opvang buurtbewoners

Buurtbewoners worden opgevangen in een buurthuis. Daar zijn onder meer medewerkers van de gemeente Haren en Slachtofferhulp aanwezig. Volgens de politiewoordvoerder is het nieuws hard aangekomen bij buurtbewoners.