'Het vuur bereikte gelukkig net niet mijn autobedrijf'

HOOGEVEEN - Hoe groot de totale schade is na de autobranden van afgelopen nacht weet hij nog niet, maar volgens de eigenaar van GeRo Cars zijn er zeker negen auto's verloren gegaan.

Bij het autobedrijf aan de Industrieweg in Hoogeveen vloog rond 1.30 uur een van de auto's in brand. Het vuur sloeg over naar andere voertuigen op het terrein.De eigenaar van het autobedrijf werd door de politie ingelicht over de brand. "De politie stond vannacht aan de deur. Dan denk je eerst dat er iets met de kinderen is, maar dat was gelukkig niet zo."De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het bedrijfspand. Volgens de eigenaar scheelde het niet veel. "Gelukkig bereikte het vuur mijn pand net niet. Als het vuur was overgeslagen naar nog één auto, dan kwam het gebouw ook in gevaar."De eigenaar van GeRo Cars moet de schade nog inventariseren. "De verzekeringexperts moeten nog komen. Het is wel sneu dat nou net mijn mooiste auto's zijn uitgebrand, die stonden vooraan." Het autobedrijf blijft voorlopig gesloten.Speculeren over de oorzaak van de brand, doet de eigenaar nog niet. Hij wacht het politieonderzoek af.