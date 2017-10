Live: wedstrijd vd week: Achilles 1894 - MSC

WEDSTRIJD VAN DE WEEK - Iedere week streamt RTV Drenthe de Wedstrijd van de Week, deze week is dat de Drentse voetbalkraker in de hoofdklasse A tussen Achilles 1894 en MSC. De twee Drentse zondaghoofdklassers spelen vanavond al tegen elkaar.

Achilles 1894 stond tot vorige week bovenaan in de hoofdklasse A, maar ging zondag onderuit tegen RKAVV. Het betekende voor de mannen van trainer Paul Weerman de eerste nederlaag van het seizoen. De club uit Assen verzamelde tot nu toe 13 punten uit zes wedstrijden, waarmee de club 2e staat.MSC staat na twee nederlagen op rij op plek 13, met 7 punten uit zes duels. Een tikkeltje onverwacht toch wel, want na de 3-1 nederlaag bij Purmersteijn in de openingswedstrijd van het seizoen, werd er tweemaal gewonnen en een keer gelijkgespeeld. Maar twee weken geleden verloor MSC met 7-0 bij Leonidas. Vorige week kwam daar een pijnlijke nederlaag overheen op eigen veld tegen De Bataven (0-2). De mannen van trainer Berry Zandink hebben dus iets goed te maken.