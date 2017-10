Tweede kind aanwezig in woning Haren

HAREN - In de woning aan het Jufferpad in Haren, waar vanochtend de lichamen van een vrouw en een kind zijn gevonden, was nog een kind aanwezig.

De politie meldt bij RTV Noord dat dit kind ongedeerd is.Na de vondst van de dode vrouw en kind is in het huis een man aangehouden . Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de twee. Wat zijn relatie is tot de slachtoffers, is nog niet bekend. Ook heeft de politie nog niets naar buiten gebracht over de identiteit van de verdachte en de slachtoffers.Het huis aan het Jufferpad is inmiddels afgeschermd met zwarte schermen. Het politieonderzoek is nog in volle gang.Buurtbewoners worden opgevangen in een buurthuis, waar onder meer Slachtofferhulp aanwezig is.