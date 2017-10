'Met running therapie zorg ik voor een feestje in mijn hoofd'

EEXT - Een beginnende burn-out je lijf uit rennen, het kan gewoon. Dat zegt running therapeut Jans Kuik uit Eexterzandvoort. Elke zaterdag begeleidt hij een club hardlopers die allemaal kampen met stress-gerelateerde klachten.

Een van die lopers is Eddy Langeloo. Hij heeft een fikse hart-operatie achter de rug en was angstig om weer te sporten. "Onder begeleiding van Jans, onze running therapeut, durf ik weer. Ik kom nu over het punt waar ik vroeger gestopt zou zijn. Alleen had ik het nooit gered."Dat hardlopen gezond is voor lichaam en geest klinkt logisch, maar het is nu ook wetenschappelijk bewezen. Juriena de Vries promoveerde aan de Radboud Universiteit met onderzoek naar hardlopen en burn-out klachten. Ook het Centrum voor Beroepsziekten laat weten dat veertig procent van alle meldingen bij bedrijfsartsen bestaan uit burn-out klachten."Mensen met geestelijke en lichamelijke klachten missen vaak zelfvertrouwen om te gaan sporten", zegt Jans Kuik. "Ze zitten vast in hun hoofd." Om burn-out klachten niet alleen te verhelpen maar ook te voorkomen raadt hij iedereen aan de loopschoenen aan te trekken.Voor Eddy Langeloo is het inmiddels elke zaterdag vaste prik: "Bij elke stap die ik doe dansen mijn hersencellen van links naar rechts en andersom. Die bouwen een feestje in mijn hoofd en van een feestje wordt je blij!"