Halen we maandag een nieuw Drents warmterecord?

We kunnen nog even lekker nazomeren (archieffoto: Karin Broekhuijsen) De warme stroming die over ons land trekt (kaart van Climate Change Institute van de University of Maine)

ASSEN - Maandag krijgen we in Drenthe waarschijnlijk de warmste 16 oktober tot nu toe. RTV Drenthe-weerman John Havinga verwacht dat de oude records uit 1990 en 1949 worden verpulverd.

"Vanaf vandaag krijgen we steeds meer zon en vanaf morgen tot en met begin komende week wordt het prachtig weer. Flinke zonnige perioden en de temperatuur doet daarbij goede zaken", zegt Havinga.



Warmte dankzij orkaan

Het warme weer hebben we te danken aan de restanten van de ex-orkaan Ophelia. "Die voormalige orkaan brengt een zeer milde luchtsoort in een zuid/zuidwestelijke stroming mee naar ons land. Voor Ierland en het Verenigd Koninkrijk betekent dit storm en veel neerslag. Maar wij krijgen juist prachtig weer", legt de weerman uit.



Records

John Havinga: "Ik verwacht dat de maximumtemperaturen in Drenthe maandagmiddag komen te liggen tussen 22,5°C en 23°C. En dat is dan een dagrecord op de 16e van oktober. Voor Hoogeveen is het oude record 19,1°C in 1990. En het oude record van Eelde is nu 21,7°C uit 1949. Beide records zullen hoogstwaarschijnlijk ruim overschreden worden".



Havinga vermeldt daarbij nog wel dat men in Eelde in 1906 begon met temperatuurwaarnemingen en Hoogeveen doet dit pas vanaf 1989.