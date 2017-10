Kelly Family zegt optreden in Klazienaveen af

Een optreden van de Kelly Family (foto: ANP/Vincent Jannink)

KLAZIENAVEEN - De Kelly Family komt vanavond niet naar Klazienaveen. Een deel van de familie-groep is getroffen door ziekte.

De Kelly Family zou optreden tijdens het Mega Piraten Festijn in Klazienaveen.



Eddie Mensink van de organisatie vindt het erg jammer: "Maar ja, je kunt er niet veel aan veranderen. Om het gat in het programma te vullen, zal onder meer Jannes een paar nummers extra zingen."



Volgens de Nederlandse manager van de Kelly Family is het een domper voor de fans dat de groep niet naar Klazienaveen komt, maar de bandleden vinden het zelf nog veel vervelender. "Ze balen als een stekker. Maandag was de familie nog in Brussel voor promotiewerkzaamheden, toen waren al twee van de zeven leden ziek. Deze week zijn er nog drie anderen aangestoken. En op dit moment zijn het vooral Patricia en Kathy die ziek zijn. Gisteravond was er nog een tv-optreden in Leipzig, daarna zijn de zieke familieleden direct in het hotel het bed in gedoken. En ze zijn nu nog steeds in het hotel in Leipzig."



Volgens de manager is er voor de fans vanavond in Klazienaveen nog wel een verrassing. "Maar ik mag nog niet zeggen wat. We gaan iets bijzonders doen rond 22.30 uur. De Kelly Family is er dan niet, maar toch ook weer wel."



Volgens organisator Eddie Mensink van het Mega Piraten Festijn is het evenement in Klazienaveen helemaal uitverkocht.