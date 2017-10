Uitslagen en stand derde divisie

VOETBAL - ACV slaagde er vanmiddag wederom niet in om één of meerdere punten over te houden aan een uitwedstrijd. De formatie van Fred de Boer verloor op bezoek bij DOVO met 3-0. Diep in de tweede helft kreeg Ibrahim Sillah tweemaal geel en dus rood.

Uitslagen van vanmiddag:

Jong FC Groningen - ODIN'59 0-0

Jong FC Twente - ASWH 2-2

Jong FC Volendam - Jong FC Almere City 1-3

Capelle - Magreb'90 gestaakt bij 0-0

DOVO - ACV 3-0

Quick Boys - Harkemase Boys 3-2

Scheveningen - Spakenburg 0-1

Spijkenisse - DVS'33 2-2

VVOG - ONS Sneek 1-2



De stand in de derde divisie:

1. Spakenburg 8-20

2. Jong FC Almere City 8-19

3. VVOG 8-15

4. Quick Boys 8-15

5. Jong FC Volendam 8-14

6. DVS'33 8-13

7. Jong FC Groningen 8-12

8. DOVO 8-12

9. Jong FC Twente 8-11

10. Capelle 6-10

11. Harkemase Boys 8-10

12. ACV 8-8

13. Scheveningen 7-7

14. ONS Sneek 8-7

15. ASWH 7-6

16. ODIN'59 7-4

17. Magreb'90 7-4

18. Spijkenisse 8-4



