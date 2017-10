Drentse gemeenten willen 'stappen zetten' voor meer hartveiligheid

Inwoners van Valthermond leren reanimeren. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

VALTHERMOND - De Drentse gemeenten gaan zich meer inspannen om de hartveiligheid in onze provincie te vergroten. Dat zei wethouder Frits Alberts van Borger-Odoorn bij de opening van een cursusdag reanimatie in Valthermond.

Geschreven door Steven Stegen

Bij de reanimatiedag worden tientallen inwoners van Valthermond opgeleid tot burgerhulpverlener. Ze leren wat ze moeten doen als iemand een hartstilstand krijgt en hoe ze een AED moeten bedienen. "Valthermond mag je gerust een voorbeelddorp noemen. Ik ben er trots op wat ze hier doen", aldus Alberts.



Valthermond heeft nu 69 burgerhulpverleners en dat moeten er volgens Ruud Boven van de stichting Hartveilig Valthermond zo'n 150 worden. "Dan zitten we op zo'n vijf procent van de bevolking en dat is wat we graag willen."



In heel Drenthe zijn er momenteel zo'n 5.000 actieve burgerhulpverleners. Dat zijn er lang niet genoeg. Vooral op het platteland zijn er nog de nodige witte vlekken. Hartveilig Drenthe roept de politiek al geruime tijd op om de regie te nemen.



Actieplan

Dat lijkt nu te gaan gebeuren, aldus wethouder Alberts. "We hebben als Drentse wethouders gezondheidszorg om tafel gezeten en we vinden dat er nu echt een actieplan moet komen. Er moet geld komen en meer vrijwilligers, zodat we van vijf duizend naar 25 duizend burgerhulpverleners groeien. Zeker, dat is een flinke ambitie, maar we moeten hierin echt stappen gaan zetten."