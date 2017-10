ACV opnieuw onderuit op vreemde bodem

ACV verliest opnieuw een uitwedstrijd (foto: ACV)

VOETBAL - In de derde divisie is ACV er opnieuw niet in geslaagd om punten over te houden aan een uitwedstrijd. In Veenendaal was DOVO met 3-0 te sterk voor de Assenaren.

DOVO, vorig seizoen in de Hoofdklasse nog concurrent in de strijd om promotie, kwam vijf minuten voor rust op 1-0 door een benutte penalty van Joshua Patrick. Diep in de tweede helft kreeg Ibrahim Sillah tweemaal geel, waarna Leon Toonen het net vond: 2-0. Met tien man moest ACV ook nog de 3-0 van Quincy Arends incasseren.



ACV heeft momenteel acht punten uit acht duels en staat daarmee net onder de middenmoot.



Later meer...