Harense buurt zag drama aankomen

HAREN - Het kwam voor de buurtbewoners in Haren niet als een verrassing. De man, de vrouw en de twee kinderen van het Harener drama stonden in de buurt bekend als probleemgezin.

Buurtbewoners weten aan RTV Noord te melden dat het om een gezin gaat dat afkomstig is uit een land in Oost-Afrika. "Het gaat om een moeder, een dochter en haar vriend met zijn zoontje", zegt buurtgenoot Arend Bralds. Hij woont enkele tientallen meters naast het huis waar het drama zich afspeelde.Volgens Bralds woonde de man niet permanent bij de vrouw en de kinderen. Bralds zag de hulpdiensten vanochtend arriveren. "Ik zag dat het jongetje op de arm naar buiten werd gedragen, hij was ongedeerd." De vrouw en haar dochter zijn vanochtend dood aangetroffen.Volgens de buurman was er vaker overlast bij het gezin. "Mijn bovenbuurman heeft een aantal keer de politie gebeld om aan te geven dat die man haar mishandelde. Hij had daarom ook een paar keer een verbod gekregen, hij mocht haar eigenlijk niet meer bezoeken", vertelt hij.Bralds geeft aan dat buurtgenoten dit zagen aankomen. "Vroeg of laat zou dit fout gaan. Je zag af en toe een politieauto verschijnen. Ik sprak een agent en hij vertelde me dat hij de vrouw en de dochter eens op de trein heeft gezet om hier weg te gaan."Veel contact kregen buurtgenoten niet met het gezin. "Ze leefden teruggetrokken. Je zag ze wel eens op straat. Zij groette dan heel vriendelijk. De man niet, hij groette je nooit."Ook burgemeester Van Veen toont zijn medeleven. ”Ik ben aangeslagen door het drama dat vanmorgen heeft plaatsgevonden. Onze eerste zorg gaat uit naar de nabestaanden en de buurtbewoners die net als wij geschokt hebben gereageerd. Daarnaast inventariseren we samen met verschillende partners onder welke omstandigheden dit incident heeft plaatsgevonden. Op het moment dat er meer informatie is, wordt dit bekendgemaakt.”