HZVV vergeet zichzelf te belonen tegen tiental

HZVV speelde een half uur tegen tien man (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOETBAL - HZVV heeft een uitgelezen kans laten liggen om de derde competitiezege van het seizoen te boeken. De hoofdklasser uit Hoogeveen bleef thuis op 0-0 steken tegen DFS. In het laatste half uur speelde HZVV met een man meer.

De ploeg van trainer Gert van Duinen had de score al vroeg kunnen openen. In het eerste kwartier doken Jos Fidom en Milan Ronkes gevaarlijk op voor het doel van DFS, maar een goal bleef achterwege. De gasten uit Gelderland beten van zich af via Marc Harlaux, die de bal in kansrijke positie over de lat schoot.



Rode kaart

HZVV kwam ook in de tweede helft sterk uit de kleedkamer. De aanvallen van de promovendus waren echter te onnauwkeurig om een doelpunt af te dwingen. Een rode kaart bij DFS voor Lucien Dors, na een overtreding op Jan Hup, leek HZVV alsnog op het spoor van de overwinning te zetten.



De thuisploeg wist in de laatste dertig minuten evenwel geen gaatje te vinden in het hechte verdedigingsblok van de bezoekers. Invaller Frank Strijker kreeg de beste kans, maar DFS-keeper Peter Veeneman bracht redding.