Kippenboeren krijgen fipronil de stal niet uit

ODOORNERVEEN - Pluimveehouders die getroffen zijn door het fipronil-schandaal hebben moeite om hun stallen schoon te krijgen. Dat zegt Mariska Oving, pluimveehouder in Odoornerveen, in Cassata.

Na vier schoonmaakbeurten zijn de stallen nog altijd niet schoon. "Sinds de kippen geruimd zijn, zijn we druk bezig met schoonmaken. Tot op heden is het nog niet gelukt de fipronil eruit te krijgen, en de onzekerheid blijft nog steeds", zegt Oving."Er worden na de schoonmaak monsters genomen van de grond, van de zitplekken, de legnesten en de voergoten. Je ziet dat de waardes over het algemeen wel wat dalen, maar op sommige plekken worden ze juist hoger na schoonmaak. Hoe dat komt? Geen idee, misschien dat de fipronil verplaatst wordt met schoonmaken."Mariska Oving is gefrustreerd over de gang van zaken. "Niemand kan ons vertellen hoe we de fipronil de stallen uit krijgen, hoe we het moeten schoonmaken. We hebben als pluimveehouders onderling veel contact met elkaar, over wie welk schoonmaakmiddel gebruikt en wat werkt." Ook is ze teleurgesteld in de overheid. "Vooral in de NVWA. Ze droppen een bom, zeggen dat er iets in de stallen zit wat niet mag. En vervolgens moeten wij maar zorgen dat we het eruit krijgen. Maar niemand weet hoe!"Het voortduren van de problemen van de kippenboeren zorgt ervoor dat het ook financieel bergafwaarts gaat. "Al drie maanden hebben we geen inkomsten meer uit eieren, maar de uitgaven stapelen zich op. We moesten betalen voor het vernietigen van de eieren, voor het ruimen van de kippen, voor het schoonmaken van de stallen, voor het afvoeren van de mest. En al die tijd komt er niets binnen." Oving schat dat de schade voor het bedrijf in de tonnen loopt.Aan de nieuwe toekomstige minister van Landbouw doet ze een oproep: "We hebben behoefte aan erkenning van de overheid van het probleem. Niemand hoor je het probleem benoemen, de minister-president niet, de koning niet. We willen compensatie, hulp bij het onderzoeken hoe we die stallen schoon moeten krijgen. We willen het gevoel krijgen dat het gedragen wordt door de politiek, dat ze er met zijn allen achter gaan staan dat ze de getroffen boeren gaan helpen hierin."