Noordscheschut krijgt lesje effectiviteit van Gorecht

Noordscheschut verliest van Gorecht (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Na vier wedstrijden in de eerste klasse E wacht Noordscheschut nog steeds op de eerste overwinning. De ploeg van Andre Mulder sprong tegen Gorecht te slordig met de kansen om en verloor met 1-3.

In de eerste helft waren de gasten uit Haren de betere ploeg. Ze kregen ook de betere kansen, maar ook Arend Schonewille en Danny Kiekebelt misten namens Noordscheschut goede kansen.



Openingstreffer

Na ruim een half uur spelen bepaalde Jos Lamain de ruststand op 0-1. De oud-speler van ZFC Zuidlaren kon geheel vrijstaand de bal uit de eerste corner van de wedstrijd binnenkoppen.



Na rust had de thuisploeg een groot overwicht, zonder dat het veel kansen kreeg. Door een fout van doelman Wiebe Zinger kwamen de gasten op 0-2. Zinger wilde, buiten het strafschopgebied, de bal wegschieten, maar raakte alleen lucht. Ton Kamping raakte ongelukkig zijn tegenstander en kreeg niet alleen een strafschop tegen, maar ook een rode kaart van scheidsrechter Van Dijk. De strafschop werd benut door Thijs Hekman.



De wedstrijd was gespeeld en Robin Zuidema (0-3) en Kevin van Dalen bepaalden de eindstand op 1-3.