Auto botst op trekker in Gasselte, meerdere gewonden

Er zijn meerdere gewonden gevallen (foto: Van Oost Media) In de auto zaten meerdere mensen (foto: Van Oost Media) De weg is afgesloten (foto: Van Oost Media)

GASSELTE - Op de Kostvlies in Gasselte is vanavond een auto frontaal op een trekker gebotst. Hierbij zijn meerdere gewonden gevallen.

In de auto zaten meerdere mensen, waarvan er één bekneld is geraakt.



De weg is afgesloten om meer ruimte te geven aan de hulpdiensten. Ook is er een traumahelikopter opgeroepen.



Meer info volgt.