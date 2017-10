Auto botst op trekker in Gasselte [update]

De auto botste op een trekker (foto: Van Oost Media) In de auto zaten meerdere mensen (foto: Van Oost Media) De weg was afgesloten (foto: Van Oost Media) Een persoon raakte bekneld (foto: Persbureau Meter) De hulpdiensten ter plaatse (foto: Persbureau Meter)

GASSELTE - Op de Kostvlies in Gasselte is vanavond een auto frontaal op een trekker gebotst. In de auto zaten meerdere mensen, waarvan er één gewond is geraakt.

Het slachtoffer zat bekneld in de auto. De brandweer heeft de man uit de auto gehaald. Daarna is hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.