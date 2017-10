Chinees restaurant in Meppel ontruimd [update]

Het restaurant is ontruimd (foto: Persbureau Meter) Tientallen mensen staan op straat (Persbureau Meter) De brandweer verricht metingen (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - Het Chinese restaurant Fong Sheng aan de Stationsweg in Meppel is vanavond ontruimd na een koolmonoxide-melding.

De ruim twintig gasten van het restaurant kwamen letterlijk op straat te staan.



Uit metingen bleek dat er in het pand een hoge concentratie koolmonoxide aanwezig was. Een aanwezige werd onwel en is behandeld door ambulancepersoneel.



De brandweer heeft het pand geventileerd. De oorzaak van de hoge concentratie koolmonoxide is nog niet bekend.