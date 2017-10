Mannen Susoda-Desto verliezen, vrouwen boeken ruime zege

Mannen Sudosa-Desto buigen voor Keistad (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOLLEYBAL - De mannen van Sudosa-Desto hebben de thuiswedstrijd van Keistad verloren. Na vier spannende sets stond er een 1-3 eindstand op het scorebord.

Voordat het eerste divisieduel van start ging, werd er een indrukwekkende minuut stilte gehouden in verband met het overlijden van de pas 16-jarige Melle Koster. Het jeugdlid overleed ruim een week geleden in zijn slaap. Koster had de avond ervoor nog een wedstrijd met zijn team, Jongens B1, gespeeld.



Set 1 en 2

De eerste set ging lang gelijk op, maar halverwege de set namen de gasten een voorsprong. Op 15-24 kreeg Keistad het eerste setpoint. Sudosa spartelde nog even tegen maar verloor de set met 17-25.



In de tweede set had de ploeg van trainer Erik Noordijk steeds een voorsprong drie of vier punten en leek op 23-18 de set voor het grijpen te hebben. Keistad kwam terug tot 24-24, maar het was toch de thuisploeg die de set greep: 26-24.



Set 3 en 4

De derde set leek een kopie van de tweede, maar nu waren de rollen omgedraaid. Na een 20-20 tussenstand namen de gasten een 21-24 voorsprong. Door goed serveren van Nils Bruinsma kwam Sudosa-Desto terug en op 25-24 kreeg het zelfs op setpoint. De thuisploeg kon niet doordrukken en verloor de set met 25-27.



Ook in de vierde set was het steeds stuivertje wisselen. In de slotfasen waren de gasten uit Amersfoort net iets gelukkiger. Met 22-25 sleepten ze de set en de wedstrijd binnen.



4-0 winst vrouwen Susoda-Desto

De vrouwen van Sudosa-Desto wonnen eerder op de dag al met 4-0 van De Bevers. Setstanden: 25-19, 25-12, 25-13 en 25-12. Volgens trainer Mark Afman was Sudosa-Desto veel sterker en speelde de een keer ploeg zonder druk, wat dit resultaat tot gevolg heeft. Breekpunt in deze eerste divisie-wedstrijd was een blessure bij De Bevers, dat een smalle selectie heeft en het uitvallen in de tweede set niet kon opvangen.