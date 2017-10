Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Drenthe

EXLOO/MEPPEL - Op verschillende plekken in Drenthe is vandaag een lintje uitgereikt. In Exloo en in Meppel werden mensen gedecoreerd.

Roelof Hoving uit Exloo is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Seton heeft hem de bijbehorende versierselen opgespeld.



Historische Vereniging Carspel Oderen

Hoving is vanaf de oprichting voorzitter van de Historische Vereniging Carspel Oderen. Hij draagt er aan bij dat de vergaderingen en de lezingen die hij voorzit tot een goed einde komen. Naast voorzitter is hij ook redactielid van het periodiek van de Vereniging, Spitwa(a)rk. Ook was hij initiatiefnemer voor een standbeeld voor Max Douwes. Toen het bronzen beeld gestolen werd, pakte hij de draad weer op om het beeld te vervangen door een nieuw exemplaar. Tenslotte zat Hoving ruim 10 jaar als secretaris in het bestuur van de stichting Schaapskudde Exloo.



Mr. Bazuin

Ook Bert Vollendam uit Meppel kreeg de eer om verheven te worden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.



Hij werd in 1957 lid van Christelijke Muziekvereniging De Bazuin in Meppel. Hij was toen nog maar 10 jaar; de vereniging bestond toen al 40 jaar. "Hij heeft weinig verzuimd in de volgende zestig jaar" vermeldden de leden van 'zijn' Bazuin. De vereniging is mede dankzij zijn inzet nu een bloeiend orkest van ongeveer 90 leden dat gemiddeld dertig keer per jaar optreedt.